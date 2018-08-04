Промес: "Спартак" потерял два очка"

Теги квинси промесспартак москвалокомотив москва

Промес: "Спартак" потерял два очка"

Лидер "Спартака" Квинси Промес разочарован результатом матча второго тура чемпионата России против "Локомотива".

"Можно ли сказать, что "Спартак" потерял сегодня два очка? Да, это так. Мы могли и должны были забить. Но мы не проиграли, это хорошо. Всё в порядке. Если ты имеешь шансы, но не забиваешь, происходят такие игры. Впереди у нас Лига Чемпионов" - сказал Промес.

Напомним, что "Локомотив" и "Спартак" расписали безголевую ничью.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Спартак". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Рубин 2 4
4 Спартак Москва 2 4
5 Оренбург 2 3
6 Анжи 1 3
7 Краснодар 2 3
8 Динамо Москва 2 2
9 Локомотив Москва 2 2
10 ЦСКА Москва 2 1
11 Крылья Советов 2 1
12 Уфа 1 1
13 Арсенал Тула 2 1
14 Ахмат 1 0
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов