Промес: "Спартак" потерял два очка"

Лидер "Спартака" Квинси Промес разочарован результатом матча второго тура чемпионата России против "Локомотива".

"Можно ли сказать, что "Спартак" потерял сегодня два очка? Да, это так. Мы могли и должны были забить. Но мы не проиграли, это хорошо. Всё в порядке. Если ты имеешь шансы, но не забиваешь, происходят такие игры. Впереди у нас Лига Чемпионов" - сказал Промес.

Напомним, что "Локомотив" и "Спартак" расписали безголевую ничью.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Спартак". | http://soccernews.ru