Промес спас сборную Голландии от поражения в матче со Словакией
Сборные Словакии и Голландии разошлись миром в товарищеском матче. В начале поединка счет открыл Адам Немец, а во второй половине положение уравнял Квинси Промес.
Словакия – Голландия - 1:1 (1:0)
Голы: Немец, 8 - 1:0, Промес, 59 - 1:1
Словакия: Дубравка, Мазань, Пекарик, Губочан (Шатка, 73), Шкриньяр, Гамшик (Дуда, 73), Куцка (Сабо, 63), Руснак (Мигалик, 90), Лоботка, Мак (Пачинда, 63), Немец (Дюриш, 63).
Голландия: Зут, де Лигт, Блинд (Конголо, 66), Янмаат, де Врей, ван де Бек (Вормер, 46), Проппер (Бергейс, 75), Промес (Вегорст, 84), Строотман (де Роон, 81), Депай, ван Анхолт (Элиа, 75).
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