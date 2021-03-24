Промес сравнил Соболева и Дзюбу

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес поделился мнением о форварде московского клуба Александре Соболеве и нападающем петербургского "Зенита" Артеме Дзюбе.

"Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца", - приводит слова Промеса "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету 24-летнего Соболева 11 забитых мячей и три голевые передачи в 18 поединках.

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