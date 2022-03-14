Промес сравнялся с Тихоновым по голам в чемпионате России
Фото твиттер "Спартака"
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес забил 68-й гол в рамках РПЛ.
По этому показателю голландец сравнялся с легендой "красно-белых" Андреем Тихоновым.
Теперь они делят третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате России.
Опережают Промеса и Тихонова только Егор Титов (86) и Роман Павлюченко (69).
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