Промес - среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Квинси Промес ("Спартак"), Карл Токо-Экамби ("Лион"), Гиоргос Масурас ("Олимпиакос") и Вендерсон Галено ("Брага").

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

Промес дважды забил "Наполи" (3:2), Токо-Экамби и Масурас совершили три голевых действия (2+1) в матчах с "Брондбю" (3:0) и "Фенербахче" (3:0) соответственно, а Галено оформил дубль в игре с "Мидтьюлландом" (3:1).

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