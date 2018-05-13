Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ

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Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ

Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес выиграл бомбардирскую гонку в чемпионата России-2017/18.

26-летний Промес забил 15 голов в 25 матчах Премьер-лиги, из которых три с пенальти.

Второе место занял нападающий "Краснодара" Федор Смолов с 14 мячами в 19 матчей (3 с пенальти).

На третьей позиции оказалось сразу несколько игроков - Александр Кокорин ("Зенит"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Виктор Классон ("Краснодар") и Луис Адриано ("Спартак") -  по 10.

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