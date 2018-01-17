Промес: "Трек Бузовой мне дал послушать Давыдов"

Форвард "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что любит танцевать под трек "Мало половин" известной российской певицы Ольги Бузовой .

"Этот и другие русские треки мне показал Денис Давыдов, и они мне понравились. Под них приятно танцевать. Правда, слова я плохо разбираю", - сказал он.

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