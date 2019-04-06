Промес трогательно обратился к "Спартаку" в преддверии дерби с ЦСКА

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес пожелал удачи "Спартаку" в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Удачи, моя любовь", - написал 27-летний голландец в сторис инстаграма.

Промес выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Перед дерби армейцы идут на четвёртом месте с 37 очками в активе, а "народная команда" - на пятом с 36 баллами на счету.

Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА выбрали игровую форму на очный матч чемпионата России. | http://soccernews.ru