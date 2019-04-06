Промес трогательно обратился к "Спартаку" в преддверии дерби с ЦСКА
Полузащитник "Севильи" Квинси Промес пожелал удачи "Спартаку" в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"Удачи, моя любовь", - написал 27-летний голландец в сторис инстаграма.
Не забывает ⚪️ @qpromes __________ #спартак #спартакцска #цска #дерби #дербивсеяруси #цкг #рпл #спартакмосква #spartak #derby #derbyday #spartakmoscow #fcsm #фксм #⚪️ #panshiksports ##вездесоспартаком #открытиеарена #янаоткрытиеарене #легендарныйстиль #житьигрой
Промес выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
Перед дерби армейцы идут на четвёртом месте с 37 очками в активе, а "народная команда" - на пятом с 36 баллами на счету.
Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА выбрали игровую форму на очный матч чемпионата России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эмери может возглавить "Милан"
-
Марадона решил покинуть пост главного тренера "Дорадоса"
-
Коста и Мората могут сыграть с "Барселоной"
-
"Эспаньол" взял верх над "Жироной" в каталонском дерби (видео голов)
-
"Динамо" ушло от поражения в матче с "Анжи"
-
Промес трогательно обратился к "Спартаку" в преддверии дерби с ЦСКА
-
СМИ узнали причину стремления Иско остаться в "Реале"
-
Романцев сделал прогноз на дерби между "Спартаком" и ЦСКА
-
"Тоттенхэм" претендует на одного из главных талантов английского футбола
-
Гари Невилл назвал лучшего игрока АПЛ в текущем сезоне
-
Навас может остаться в "Реале" в качестве третьего вратаря
-
1
Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону"
-
Сын Роналдиньо стал игроком "Крузейро"
-
"Спартак" и ЦСКА выбрали игровую форму на очный матч чемпионата России
-
"Ливерпуль" определился с заменой для Мане
-
Джеко близок к возвращению в АПЛ
-
1
Ковач - о матче с "Боруссией": "Победит тот, кто допустит меньше ошибок"
-
Шесть европейских топ-клубов поборются за Ндомбеле
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника ПСЖ
-
Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23