Промес: "Уход Снейдера из сборной Голландии это конец эры"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал уход из сборной Голландии ветерана Уэсли Снейдера.

"Конец эры. Спасибо за все, что ты сделал для сборной. Для меня было большой честью играть с тобой и учиться у тебя!" - написал Промес на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что 33-летний Снейдер провел за сборную 133 матча и является ее рекордсменом по этому показателю.

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