Промес установил рекорд РФПЛ

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Промес установил рекорд РФПЛВингер московского "Спартака" Квинси Промес установил рекорд российской Премьер-Лиги.

Так, хет-трик, оформленный 26-летним голландцем к 27-й минуте сегодняшнего матча "красно-белых" против махачкалинского "Анжи", стал самым быстрым в истории турнира. До настоящего времени, начиная с 2002-го года, когда чемпионат России стал проводиться под эгидой РФПЛ, быстрее всех три мяча забивал Зоран Тошич в матче его ЦСКА с "Краснодаром" - к 39-й минуте (2013-й год).

Напомним, Промес прокомментировал свой хет-трик. | soccernews.ru

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