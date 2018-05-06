Промес установил рекорд "Спартака"

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Промес установил рекорд "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес поразил ворота "Ростова" в матче 29-го тура чемпионата России.

Этот гол стал для 26-летнего голландца 58-м в составе "красно-белых".

Таким образом, Промес стал лучшим бомбардиром "Спартака" среди легионеров, превзойдя достижение Веллитона, в активе которого 57 мячей. | http://soccernews.ru

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