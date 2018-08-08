Промес увеличил преимущество "Спартака" в матче с ПАОКом

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Промес увеличил преимущество "Спартака" в матче с ПАОКом

Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес забил второй гол "красно-белых" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с ПАОКом (0:2, первый тайм).

Голландец мощно пробил с лини штрафной, мяч задел защитника и влетел в ворота греков.

Не пропустите: "Спартак" открыл счет в матче с ПАОКом. | http://soccernews.ru

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