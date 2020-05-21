Промес в инстаграме опубликовал мечтательный пост

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Промес в инстаграме опубликовал мечтательный пост

Хавбек "Аякса" Квинси Промес в своем инстаграме опубликовал черно-белое фото. 

"Мечты становятся реальностью, если верить им", - подписал пост футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Ранее в соцсети футболист вспомнил время, когда он выступал за московский "Спартак". И опубликовал фотографию в маске, сделанную в день матча 29-то тура РПЛ сезона-2016/2017 "Спартак" - "Терек". Тогда московскому клубу был вручён чемпионский кубок.

А еще: Промес вспомнил о чемпионстве "Спартака" в 2017 году| http://soccernews.ru
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