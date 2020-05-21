Промес в инстаграме опубликовал мечтательный пост
Хавбек "Аякса" Квинси Промес в своем инстаграме опубликовал черно-белое фото.
"Мечты становятся реальностью, если верить им", - подписал пост футболист.
Ранее в соцсети футболист вспомнил время, когда он выступал за московский "Спартак". И опубликовал фотографию в маске, сделанную в день матча 29-то тура РПЛ сезона-2016/2017 "Спартак" - "Терек". Тогда московскому клубу был вручён чемпионский кубок.
А еще: Промес вспомнил о чемпионстве "Спартака" в 2017 году| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23