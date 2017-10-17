Промес: "В России есть молодые игроки, которые могли бы играть в "Реале" и "Барселоне"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес в интервью проекту Люди дела высказался о перспективах российских футболистов заиграть в ведущих клубах Европы.

"В России есть много хороших молодых игроков, которые могли бы с легкостью играть на европейском уровне. Возможно, они не уезжают из-за денег. Как по мне, для них гораздо лучше было бы играть в Европе. И меня очень удивляет, почему они это не делают. Я думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить деньги и остаться в России. Они не стремятся перейти, например, в "Реал" или "Барселону". Они работают для того, чтобы быть звездой в России.

Но если бы они хотели не только этого, а еще и построить карьеру в Европе и перейти, например, в "Барселону", то некоторые смогли бы это сделать, так как у них есть для этого все качества. Если бы они действительно хотели стать звездой такого масштаба, они бы работали усерднее до тех пор, пока не добились бы поставленных целей", - заявил 25-летний футболист.

Напомним, Промес рассказал, когда он покинет "Спартак". | soccernews.ru