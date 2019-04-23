Промес: "В "Севилье" был тяжёлый старт. Я до сих пор не тот, что в "Спартаке"
Вингер "Севильи" Квинси Промес в эксклюзивном интервью "Матч ТВ" оценил свою игру в составе испанской команды.
"Когда я пришёл, моей любимой позиции не было в схеме "Севильи". Поначалу мне было тяжело найти место, где бы я мог раскрыться, но в итоге тренер увидел, что я могу быть полезен в этой схеме, и я получил больше игрового времени. Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, и от меня ждали многого. Но я начал сезон на скамейке и просидел много игр. Это был тяжёлый старт. До сих пор я не тот Промес, что был в "Спартаке", но я много работаю, и все знают, что скоро всё придёт.
Играть на позиции левого защитника? Не то чтобы мне прямо не нравится. Да, это не моя любимая позиция, но я ничего не могу поделать. Если я нужен в защите, я буду играть там. Но я люблю играть, как играл в "Спартаке", так я могу забивать голы и быть полезным для команды", - сказал Промес.
В составе "Севильи" 27-летний голландец сыграл 46 матчей, забил 2 гола и сделал 9 ассистов. Клуб купил его у "Спартака" за 20 миллионов евро.
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