Промес в запасе "Аякса" на матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АПОЭЛом
Тренерский штаб "Аякса" огласил стартовый состав на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АПОЭЛа.
Отметим, что экс-игрок "Спартака" полузащитник Квинси Промес остался в запасе.
"Аякс": Онана, Дест, Блинд, Фелтман, Тальяфико, Альварес, Мартинес, Зиех, Нерес, Тадич. Хунтелаар.
Первая встреча команд завершилась ничьей - 0:0.
Матч "Аякс" - АПОЭЛ состоится сегодня, 28 августа. Начало - в 22:00 (мск).
Напомним, Промес перешел в "Аякс" этим летом из "Севильи".
А еще: "Аякс" и АПОЭЛ сыграли вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
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