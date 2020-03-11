Промес, ван Дейк и де Йонги вызваны в сборную Нидерландов на матчи с США и Испанией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман огласил список игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с командами США и Испании.

В команду вызваны трое новичков - Мохаммед Ихаттарен из ПСВ, Теун Коопмейнерс и Оуэн Вейндал (оба – АЗ).

Вратари: Бизот (АЗ), Силлессен ("Валенсия"), Крул ("Норвич"), Зут ("Утрехт").

Защитники: ван Аанхолт ("Кристал Пэлас"), Аке ("Борнмут"), Блинд ("Аякс"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Думфрис (ПСВ), Хатебур ("Аталанта"), де Лигт ("Ювентус"), де Врей ("Интер"), Вейндал (АЗ).

Полузащитники: ван де Бек ("Аякс"), Фер ("Фейеноорд"), Ф. де Йонг ("Барселона"), Коопмейнерс (АЗ), Преппер ("Брайтон"), де Рон ("Аталанта"), Строотман ("Марсель"), Вейналдум ("Ливерпуль").

Нападающие: Бабел ("Аякс"), Бергейс ("Фейеноорд"), Боаду (АЗ), Ихаттарен (ПСВ), Л. де Йонг ("Севилья"), Клюйверт ("Рома"), Промес ("Аякс"), Стенгс (АЗ), Вегорст ("Вольфсбург").

Матч Нидерланды - США состоится 26 марта. Встреча Нидерланды - Испания пройдет 29 марта.

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