Промес, ван Дейк и де Йонги вызваны в сборную Нидерландов на матчи с США и Испанией
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман огласил список игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с командами США и Испании.
В команду вызваны трое новичков - Мохаммед Ихаттарен из ПСВ, Теун Коопмейнерс и Оуэн Вейндал (оба – АЗ).
Вратари: Бизот (АЗ), Силлессен ("Валенсия"), Крул ("Норвич"), Зут ("Утрехт").
Защитники: ван Аанхолт ("Кристал Пэлас"), Аке ("Борнмут"), Блинд ("Аякс"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Думфрис (ПСВ), Хатебур ("Аталанта"), де Лигт ("Ювентус"), де Врей ("Интер"), Вейндал (АЗ).
Полузащитники: ван де Бек ("Аякс"), Фер ("Фейеноорд"), Ф. де Йонг ("Барселона"), Коопмейнерс (АЗ), Преппер ("Брайтон"), де Рон ("Аталанта"), Строотман ("Марсель"), Вейналдум ("Ливерпуль").
Нападающие: Бабел ("Аякс"), Бергейс ("Фейеноорд"), Боаду (АЗ), Ихаттарен (ПСВ), Л. де Йонг ("Севилья"), Клюйверт ("Рома"), Промес ("Аякс"), Стенгс (АЗ), Вегорст ("Вольфсбург").
Матч Нидерланды - США состоится 26 марта. Встреча Нидерланды - Испания пройдет 29 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23