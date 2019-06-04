Промес верит, что вернется в "Спартак"

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Промес верит, что вернется в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес, который сейчас выступает за "Севилью", в социальной сети ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб. 

Один из болельщиков спросил верит ли футболист в то, что он  вернется в "Спартак". Промес ответил, что верит.

Напомним, что футболист играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.

Летом 2018 года голландец перешел в "Севилью" за 20 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2023 года. 

В текущем сезоне 27-летний он забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 49 матчах.

А еще: Тен Хаг: "У Промеса есть ДНК "Аякса" | http://soccernews.ru
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