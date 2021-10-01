Промес включён в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Теги квинси промескарл токо экамбидеклан райсуссам ауарнабиль фекиргиоргос масурас

Промес включён в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В команду попали по два игрока "Байера", "Вест Хэма" и "Лиона", а также футболисты из "Спарты", "Лацио", "Олимпиакоса", "Бетиса" и "Спартака". 

Вратарь: Лукаш Градецки ("Байер");

Защитники: Давид Ханко ("Спарта"), Патрик Габбарон ("Лацио"), Пьеро Хинкапе ("Байер"), Бен Джонсон ("Вест Хэм");

Полузащитники: Карл Токо Экамби ("Лион"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Уссем Ауар ("Лион"), Георгиос Масурас ("Олимпиакос");

Нападающие: Набиль Фекир ("Бетис"), Квинси Промес ("Спартак").

Не пропустите: Промес - среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов