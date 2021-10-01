Промес включён в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
В команду попали по два игрока "Байера", "Вест Хэма" и "Лиона", а также футболисты из "Спарты", "Лацио", "Олимпиакоса", "Бетиса" и "Спартака".
Вратарь: Лукаш Градецки ("Байер");
Защитники: Давид Ханко ("Спарта"), Патрик Габбарон ("Лацио"), Пьеро Хинкапе ("Байер"), Бен Джонсон ("Вест Хэм");
Полузащитники: Карл Токо Экамби ("Лион"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Уссем Ауар ("Лион"), Георгиос Масурас ("Олимпиакос");
Нападающие: Набиль Фекир ("Бетис"), Квинси Промес ("Спартак").
Не пропустите: Промес - среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0