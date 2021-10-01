Промес включён в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В команду попали по два игрока "Байера", "Вест Хэма" и "Лиона", а также футболисты из "Спарты", "Лацио", "Олимпиакоса", "Бетиса" и "Спартака".

Вратарь: Лукаш Градецки ("Байер");

Защитники: Давид Ханко ("Спарта"), Патрик Габбарон ("Лацио"), Пьеро Хинкапе ("Байер"), Бен Джонсон ("Вест Хэм");

Полузащитники: Карл Токо Экамби ("Лион"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Уссем Ауар ("Лион"), Георгиос Масурас ("Олимпиакос");

Нападающие: Набиль Фекир ("Бетис"), Квинси Промес ("Спартак").

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