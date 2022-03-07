Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
Вингер Квинси Промес забил 79-й гол в составе московского "Спартака".
По этому показателю голландец вышел на десятое место в истории клуба, догнав Сергея Сальникова.
1) Никита Симонян - 160;
2) Сергей Родионов - 153;
3) Галимзян Хусаинов - 129;
4) Фёдор Черенков - 121;
5) Юрий Гаврилов - 115;
6) Егор Титов - 106;
7) Андрей Тихонов - 90;
8) Анатолий Ильин - 88;
9) Роман Павлюченко - 87;
10) Квинси Промес - 79.
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