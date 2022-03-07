Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака"

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Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Вингер Квинси Промес забил 79-й гол в составе московского "Спартака".

По этому показателю голландец вышел на десятое место в истории клуба, догнав Сергея Сальникова.

1) Никита Симонян - 160;

2) Сергей Родионов - 153;

3) Галимзян Хусаинов - 129;

4) Фёдор Черенков - 121;

5) Юрий Гаврилов - 115;

6) Егор Титов - 106;

7) Андрей Тихонов - 90;

8) Анатолий Ильин - 88;

9) Роман Павлюченко - 87;

10) Квинси Промес - 79.

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