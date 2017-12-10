Промес впервые в карьере забил ЦСКА и догнал лидеров среди лучших бомбардиров РФПЛ

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Промес впервые в карьере забил ЦСКА и догнал лидеров среди лучших бомбардиров РФПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" разгромил ЦСКА со счетом 3:0.

Дублем отметился голландский полузащитник "красно-белых" Квинси Промес.

Стоит отметить, что хавбек впервые отличился в поединках против армейцев, забив гол в восьмом матче против ЦСКА.

Благодаря дублю 25-летний Промес догнал лучших бомбардиров Премьер-лиги Александра Кокорина ("Зенит") и Федора Смолова ("Краснодар"), у которых в активе по 10 голов.

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