Промес впервые высказался о своём аресте
Вингер "Аякса" Квинси Промес дал первые комментарии касательно своего ареста, произошедшего чуть более недели назад.
Напомним, что футболиста подозревают в нанесении ножевого ранения. В тюрьме он пробыл три дня. Голландцу грозит до четырёх лет лишения свободы.
"Мне нечего скрывать. Здорово снова сосредоточиться на футболе, оставив другие проблемы позади. Рад, что меня так быстро выпустили на свободу. Я потрясён так же, как и все. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Я свободен, и думаю, этого достаточно. Здорово, что тренер и команда поддерживают меня. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть в будущее, потому что мы ещё можем на него повлиять. А то, что произошло, уже не изменишь", - цитирует Промеса De Telegraaf.
В текущем сезоне экс-игрок "Спартака" провёл за "Аякс" 18 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Тренер "Аякса" высказался о ситуации с арестом Промеса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23