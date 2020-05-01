Промес вспомнил о чемпионстве "Спартака" в 2017 году

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Промес вспомнил о чемпионстве "Спартака" в 2017 году

Бывший вингер московского "Спартака" Квинси Промес опубликовал в своём инстаграме сторис, посвящённый чемпионству "красно-белых" в сезоне 2016/17.

28-летний футболист выложил собственное фото в маске, сделанное во время матча 29-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:0). Тогда команде вручили чемпионский кубок.

"А остальное уже история", - подписал голландец снимок.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего ушёл в "Севилью". Сейчас он играет в "Аяксе".

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