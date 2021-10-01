Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Вингер Квинси Промес после дубля в ворота "Наполи" достиг отметки в 73 забитых мяча в составе московского "Спартака".

По количеству голов за "красно-белых" голландец сравнялся с Алексеем Парамоновым. Теперь они делят 12-е место в общем списке бомбардиров клуба.

Опережают действующего футболиста столичной команды только Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Фёдор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87), Сергей Сальников (79) и Николай Дементьев (75).

Стоит отметить, что Промес забил 73 гола в 153 матчах за "Спартак".

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