Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
Вингер Квинси Промес после дубля в ворота "Наполи" достиг отметки в 73 забитых мяча в составе московского "Спартака".
По количеству голов за "красно-белых" голландец сравнялся с Алексеем Парамоновым. Теперь они делят 12-е место в общем списке бомбардиров клуба.
Опережают действующего футболиста столичной команды только Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Фёдор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87), Сергей Сальников (79) и Николай Дементьев (75).
Стоит отметить, что Промес забил 73 гола в 153 матчах за "Спартак".
Не пропустите: Промес - среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" хочет пригласить Клоппа
-
Актёр Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Наполи"
-
Анчелотти продолжает верить в Азара
-
Диего Коста подозревается в отмывании денег в Бразилии
-
Жириновский высказался о своём предложении сослать Кокорина и Мамаева в Сибирь
-
Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с "Барселоной"
-
Милевский объяснил, почему не комментирует политическую ситуацию в Беларуси
-
Водитель не смог заправить новый Bentley Роналду из-за топливного кризиса в Англии
-
Вернидуб сравнил российский и украинский футбол
-
Умер экс-футболист сборной России Владислав Лемиш
-
В РПЛ выбрали лучший гол сентября
-
"Реал" нацелился на форварда "Манчестер Юнайтед"
-
Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Спартака"
-
1
Поль Погба сменил имидж
-
Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре
-
Николич высказался о спаде "Локомотива"
-
Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи"
-
РПЛ назвала лучшего тренера сентября
-
Вернер задумался об уходе из "Челси"
-
Витория прокомментировал травму Понсе