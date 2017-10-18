Промес вышел на 25-е место в списке лучших бомбардиров "Спартака"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес вышел на 25-е место в списке лучших бомбардиров "красно-белых".

Так, в своих 105-ти матчах за "народную команду" голландец отметился 54 результативными ударами. По этому показателю он сравнялся с Ильей Цымбаларем, который свои мячи забил в 204-х играх. Лучшим же бомбардиром в истории "Спартака" остается Никита Симонян с его 160 голами в 244 встречах.

Напомним, в игре с "Севильей" Промес отметился дублем и двумя ассистами. | soccernews.ru