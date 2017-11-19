Промес вышел на шестое место среди бомбардиров-легионеров РФПЛ

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Промес вышел на шестое место среди бомбардиров-легионеров РФПЛ

Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес поразил ворота "Краснодара" в матче 17-го тура чемпионата России.

Теперь в активе 25-летнего голландца 51 гол в турнире - он вышел на шестое место среди бомбардиров-легионеров РФПЛ.

Напомним, что лидером рейтинга является бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав, забивший 85 голов. | http://soccernews.ru

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