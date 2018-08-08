Промес высказался о поражении "Спартака" от ПАОКа



Нападающий "Спартака" Квинси Промес прокомментировал поражение своей команды от ПАОКа (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Недоволен сегодняшней игрой, но все решится на следующей неделе. Мы продолжаем бороться", - написал Промес в Инстаграме.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК состоится 14 августа.

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