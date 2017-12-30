Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес высказался о традициях русского народа.

"В баню с Денисом Глушаковым ходил, это было много раз. 10 минут внутри - для меня это было непростое испытание. Сейчас я могу продержаться чуть дольше. Но там очень горячо. Вы, русские, действительно сумасшедшие, что ходите туда. Традиция в России после бани нырять в снег? Вот в это белое, что сейчас за окном? Вы точно сумасшедшие. Нет, это точно не для меня" - сказал голландец.

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