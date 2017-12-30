Промес высказался о традициях русского народа

Теги спартак москваквинси промес

Промес высказался о традициях русского народа

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес высказался о традициях русского народа.

"В баню с Денисом Глушаковым ходил, это было много раз. 10 минут внутри - для меня это было непростое испытание. Сейчас я могу продержаться чуть дольше. Но там очень горячо. Вы, русские, действительно сумасшедшие, что ходите туда. Традиция в России после бани нырять в снег? Вот в это белое, что сейчас за окном? Вы точно сумасшедшие. Нет, это точно не для меня" - сказал голландец.

Не пропустите: Промес назвал лучших игроков РФПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов