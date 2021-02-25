Промес высказался о возможности получить российский паспорт
Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что он готов получить российский паспорт.
"Я не так сильно выучил русский язык за время, проведенное в России. «Братуха» уже стало моей кличкой в России. Сожалею, что тогда не очень хорошо выучил язык. Сейчас собираюсь найти преподавателя и изучить язык лучше. Если будет возможность получить российский паспорт, то почему нет", — приводит слова Промеса Sport24.
Для получения российского гражданства необходимо прожить в стране непрерывно в течение пяти лет.
29-летний Промес ранее выступал за "Спартак" на протяжении четырех лет. Затем он играл за "Севилью" и "Аякс".
Не пропустите: Промес оценил свои шансы сыграть с "Рубином". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Защитник "МЮ" Байи сделал неожиданный выбор между Месси и Роналду
-
Промес рассказал, когда он вновь покинет "Спартак"
-
"Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Каземиро в Лиге Чемпионов
-
Промес высказался о возможности получить российский паспорт
-
"Урал" нашел замену Помазуну, который вернулся в ЦСКА
-
Промес оценил свои шансы сыграть с "Рубином"
-
VARентино: кандидат в президенты "Барселоны" придумал неожиданное прозвище Пересу
-
Промес подписал контракт со "Спартаком" (фото)
-
"Зенит" продал молодого голкипера в "Уфу": подробности трансфера
-
ЦСКА подтвердил переход Н’Диайе в клуб ФНЛ
-
Зарема оценила работу "Спартака" в зимнее трансферное окно
-
Алаба выдвинул новое условие заинтересованным клубам. Дело теперь не в деньгах
-
"Спартак" назвал "Динамо" цену Бакаева
-
Легенда киевского "Динамо" возглавил донецкий "Олимпик"
-
Африканский нападающий внезапно отказался переходить в "Краснодар"
-
Зелимхан Бакаев может покинуть "Спартак" и перейти в другой клуб РПЛ
-
В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса
-
Названо имя нового президента ФНЛ
-
2
Тренер "Аталанты" громко высказался по поводу судейства в матче с "Реалом"
-
"Спартак" официально отреагировал на судейство в матче с "Динамо"