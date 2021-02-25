Промес высказался о возможности получить российский паспорт

Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что он готов получить российский паспорт.

"Я не так сильно выучил русский язык за время, проведенное в России. «Братуха» уже стало моей кличкой в России. Сожалею, что тогда не очень хорошо выучил язык. Сейчас собираюсь найти преподавателя и изучить язык лучше. Если будет возможность получить российский паспорт, то почему нет", — приводит слова Промеса Sport24.

Для получения российского гражданства необходимо прожить в стране непрерывно в течение пяти лет.

29-летний Промес ранее выступал за "Спартак" на протяжении четырех лет. Затем он играл за "Севилью" и "Аякс".

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