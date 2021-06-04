Промес высказался о возвращении в Россию

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Промес высказался о возвращении в РоссиюФото: инстаграм Промеса/Автор неизвестен

Футболист сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промес высказался по поводу возвращения в Россию.

– Если бы я остался на скамейке запасных в "Аяксе", шансов поехать на Евро было бы не так много. Только по этой причине я уехал в Россию. Ничего другого. 

– В Москве люди в восторге от твоего возвращения в клуб. Ты на своем месте? 

– Это было очень хорошо для обеих сторон. Чувствую себя как раньше. Я играю в каждом матче, забиваю голы. Мы обеспечили себе место в квалификации Лиги чемпионов.

"Спартак" – особенный клуб для меня. У меня контракт еще на три года. Россия для меня – это как возвращение домой. Я чуть не стал русским, – сказал Промес.

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