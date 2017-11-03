Промес вызван в сборную Голландии на матчи с Шотландией и Румынией

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил список из 25 футболиста, которые вызваны для участия в товарищеских матчах со сборными Шотландии (9 ноября) и Румынии (14 ноября).

В национальную команду в очередной раз вызван полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Вратари: Яспер Силлессен ("Барселона"), Йерун Зут (ПСВ), Михел Ворм ("Тоттенхэм").

Защитники: Натан Аке ("Борнмут"), Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон"), Уэсли Худт ("Саутгемптон"), Матейс де Лигт ("Аякс"), Карим Рекик ("Герта"), Кенни Тете ("Лион"), Йоэл Иво Велтман ("Аякс"), Дейли Блинд ("Манчестер Юнайтед").

Полузащитники: Донни ван де Бек ("Аякс"), Марко ван Гинкел (ПСВ), Дэви Проппер ("Брайтон"), Уэсли Снейдер ("Ницца"), Кевин Строотман ("Рома"), Тонни Триндаде де Вильена ("Фейеноорд"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Квинси Промес ("Спартак").

Нападающие: Райан Бабель ("Бешикташ"), Стивен Бергёйс ("Фейеноорд"), Мемфис Депай ("Лион"), Баст Дост ("Спортинг"), Винсент Янссен ("Фенербахче"), Юрген Локадия (ПСВ).

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