Промес вызван в сборную Нидерландов на финальный этап Лиги Наций

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.

Стоит отметить, что в список игроков включен нападающий "Севильи" Квинси Промес​, который ранее выступал за "Спартак".

​Вратари: Кеннет Фермер ("Фейеноорд"), Яспер Силлессен ("Барселона", Испания), Марко Бизот (АЗ)

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд (оба – "Аякс"), Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Стефан де Врей ("Интер", Италия), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур ("Аталанта", Италия)

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия), Стевен Бергвейн (ПСВ), Тонни Вильена ("Фейеноорд"), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Дэйви Проппер ("Брайтон", Англия), Кевин Стротман ("Марсель", Франция), Френки де Йонг, Донни ван де Бек (оба – "Аякс");

Нападающие: Райан Бабел ("Фулхэм", Англия), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Севилья", Испания), Люк де Йонг (ПСВ).

В полуфинале Лиги Наций сборной Нидерландов сыграет с Англией. Матч состоится 6 июня. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

Не пропустите: Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе. | http://soccernews.ru