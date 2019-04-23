Промес: "Я очень скучаю по "Спартаку"

Вингер "Севильи" Квинси Промес в эксклюзивном интервью "Матч ТВ" рассказал о своём отношении к "Спартаку".

"Я очень скучаю по "Спартаку". Я люблю Москву, этот клуб, фанатов. Четыре года это был мой настоящий дом. Я общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и Ещенко. Я смотрю все игры. По крайней мере, пытаюсь", - заявил 27-летний голландец.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Прошлым летом футболист перешёл в "Севилью" за 20 миллионов евро.

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