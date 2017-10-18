Промес забил два мяча и отдал два голевых паса в матче с "Севильей"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Спартак" на своем поле разгромил "Севилью" со счетом 5:1.

Лучшим игроком этого поединка стал голландский полузащитник московского клуба Квинси Промес, который отметился двумя голами и двумя результативными передачи.

Всего в этом сезоне 25-летний Промес провел за "Спартак" 15 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 6 голевых пасов.

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