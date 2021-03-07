Промес забил первый гол после возвращения в "Спартак"

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Промес забил первый гол после возвращения в "Спартак"Нападающий "Спартака" Квинси Промес отличился во встрече 21-го тура Российской Премьер-Лиги против "Краснодара". Этот гол стал для голландца первым после возвращения из "Аякса".

К этому матчу "красно-белые" подошли с двумя поражениями подряд. Более того, в поединках с "Динамо" и "Рубином" спартаковцы не смогли забить ни одного гола. Подопечные Тедеско решили сразу заставить замолчать своих критиков и уже к 8 минуте сумели отличиться дважды. Первый гол на 2 минуте забил Александр Соболев, а на 8 минуте счет своим голам в текущем сезоне РПЛ открыл Промес. Он откликнулся на передачу Ларсона и смог переиграть вратаря гостей.

Напомним, что голландец вернулся в "Спартак" из "Аякса" 25 февраля. Контракт футболиста с клубом рассчитан на 3,5 года.

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