Промес заинтересован в переходе в "Саутгемптон"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес заинтересован в переходе в английский "Саутгемптон", информирует Чемпионат.

По сведениям источника, 26-летний голландец вполне может перебраться в стан "святых" уже в текущее трансферное окно, если клубам удастся достигнуть соглашения по сумме трансфера футболиста.

В нынешнем сезоне Промес забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Спартак".

Напомним, "Спартак" уже активно ищет замену Промесу. | soccernews.ru