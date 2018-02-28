Промес: "Жаль, что игра с "Крыльями Советов" была отложена"

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Промес: "Жаль, что игра с "Крыльями Советов" была отложена"
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес сожалеет о переносе матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов" из-за погодных условий.

"Жаль, что игра была отложена. Но даже -18 градусов не могут убрать улыбку с моего лица", - написал Промес в Инстаграме.

Напомним, что матч, скорее всего, будет сыгран 4 апреля.

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