Промесу грозит четыре года тюрьмы
Хавбек "Аякса" Квинси Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения.
Как сообщает De Telegraaf, инцидент произошел на вечеринке в конце июля. Пострадавший получил серьезное повреждение колена, из-за чего Промеса готовятся обвинить в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
На данный момент футболист находится в изоляторе, где его могут держать до трех дней. После этого срок предварительного заключения может быть продлен снова.
Напомним, что с 2014 по 2018 год Промес выступал за "Спартак". В этом сезоне на счету голландца пять голов и один ассист в 17 играх.
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|Команда
|М
|О
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|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
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|ВВВ Венло
|34
|41
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
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|Эксельсиор
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|34
|29
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|34
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