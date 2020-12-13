Промесу грозит четыре года тюрьмы

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Промесу грозит четыре года тюрьмы

Хавбек "Аякса" Квинси Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения.

Как сообщает De Telegraaf, инцидент произошел на вечеринке в конце июля. Пострадавший получил серьезное повреждение колена, из-за чего Промеса готовятся обвинить в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

На данный момент футболист находится в изоляторе, где его могут держать до трех дней. После этого срок предварительного заключения может быть продлен снова.

Напомним, что с 2014 по 2018 год Промес выступал за "Спартак". В этом сезоне на счету голландца пять голов и один ассист в 17 играх.

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