Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство
Фото твиттер "Спартака"
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес может оказаться в тюрьме, сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, голландская прокуратура выдвинула обвинения против футболиста. Ему вменяют покушение на убийство и нанесение ножевых ранений двоюродному брату.
Сам игрок "красно-белых" пока может находиться в России, но в ходе рассмотрения дела в суде ему рекомендуется вернуться на родину.
Если Промеса во время судебного процесса не будет в Нидерландах, то в случае вынесения приговора, связанного с лишением свободы, будет выпущен европейский ордер на его арест. Он действует во всех странах Евросоюза.
Напомним, что речь идёт о событиях лета 2020 года. Форвард "Спартака" якобы ранил своего кузена ножом на частной вечеринке. За это ему грозит до четырёх лет заключения.
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