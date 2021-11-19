Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство

Фото твиттер "Спартака"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес может оказаться в тюрьме, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, голландская прокуратура выдвинула обвинения против футболиста. Ему вменяют покушение на убийство и нанесение ножевых ранений двоюродному брату.

Сам игрок "красно-белых" пока может находиться в России, но в ходе рассмотрения дела в суде ему рекомендуется вернуться на родину.

Если Промеса во время судебного процесса не будет в Нидерландах, то в случае вынесения приговора, связанного с лишением свободы, будет выпущен европейский ордер на его арест. Он действует во всех странах Евросоюза.

Напомним, что речь идёт о событиях лета 2020 года. Форвард "Спартака" якобы ранил своего кузена ножом на частной вечеринке. За это ему грозит до четырёх лет заключения.

Не пропустите: В "Спартаке" не стали комментировать новость о зарплате Зобнина. | http://soccernews.ru