Промесу предъявят обвинение в попытке убийства
Фото: инстаграм Квинси Промеса/Автор неизвестен
Прокуратура Нидерландов в ближайшее время предъявит голландскому нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение в попытке преднамеренного убийства, сообщает RTL Nieuws.
Изначально футболист обвинялся в нанесении телесных повреждений, но дело будет переквалифицировано, так как в распоряжении суда появилась расшифровка телефонного разговора, но котором Промес говорил отцу, что хочет убить своего двоюродного брата.
Напомним, что в конце 2020 года между Промесом и его родственником произошла ссора, в результате которой последний получил тяжелую травму колена из-за ножевого ранения.
Если вина игрока будет доказана, то ему грозит тюремный срок.
Не пропустите: Тимощука хотят лишить всех титулов и наград на Украине. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Зенит" начал переговоры с Дзюбой
-
"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"
-
Гвардиола высказался об участии Месси в ЧМ-2022
-
"Ювентус" нацелился на Ляказетта
-
Промесу предъявят обвинение в попытке убийства
-
"Барселона" уверена в трансфере Холанда
-
Ни один из потенциальных покупателей "Челси" не удовлетворил запросы Абрамовича
-
Хави пожелал удачи Месси и Неймару в ответном матче с "Реалом"
-
ПСЖ готов побороться за Араухо
-
"РБ Лейпциг" нацелился на защитника "Реала"
-
Хави оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге Европы
-
Тухель высказался о возможном уходе Кристенсена
-
Коутиньо нужно согласиться на существенное понижение зарплаты ради трансфера в "Астон Виллу"
-
Абрамович может инвестировать в российский клуб
-
Роналду два месяца играет через боль
-
Швеция прокомментировала автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022
-
Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в еврокубках
-
Крыховяк настаивает на разрыве контракта с "Краснодаром"
-
Кабелла попрощался с "Краснодаром"
-
Тимощука хотят лишить всех титулов и наград на Украине