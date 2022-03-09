Промесу предъявят обвинение в попытке убийства

Фото: инстаграм Квинси Промеса/Автор неизвестен

Прокуратура Нидерландов в ближайшее время предъявит голландскому нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение в попытке преднамеренного убийства, сообщает RTL Nieuws.

Изначально футболист обвинялся в нанесении телесных повреждений, но дело будет переквалифицировано, так как в распоряжении суда появилась расшифровка телефонного разговора, но котором Промес говорил отцу, что хочет убить своего двоюродного брата.

Напомним, что в конце 2020 года между Промесом и его родственником произошла ссора, в результате которой последний получил тяжелую травму колена из-за ножевого ранения.

Если вина игрока будет доказана, то ему грозит тюремный срок.

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