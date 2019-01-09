Прометеев огонь: ТОП-3 сборные, способные стать главными сенсациями на Кубке Азии 2019

Вчера ваш покорный слуга рассказывал о трех национальных сборных, которые являются главными фаворитами на победу в Кубке Азии 2019 года. Но, помимо стандартного набора явных лидеров, каждый турнир должен иметь парочку команд, которые в нужный момент подарят самый эмоциональный вид футбольного искусства – сенсации. Редакция Soccernews решила обратить внимание на ТОП-3 национальные сборные, которые могут пошуметь на Азиале 2019.

Узбекистан

Соперники по группе: Япония, Оман, Туркменистан

Квартет "F" стартует сегодня! В первом туре сборной Узбекистана предстоит сыграть с Оманом. На самом деле, нет ни единой причины, по которой Узбекистан не может пройти эту довольно не сложную для себя группу. В конце концов, и по составу, и с точки зрения класса "туранцы" превосходят двух представителей квартета. С Японией придется побороться не на шутку, как раз можно будет определить истинную силу и потенциал Узбекистана! Но что же дальше? На этот турнир "азиатская Италия" приехала во всеоружии. После невыхода на Чемпионат Мира (при чем достаточно обидного, до финального успеха не хватило 2 баллов) руководство "туранцев" решило поискать на мировом рынке наставника, который бы перевел тактические навыки команды на новый уровень. После мундиаля выбор пал на опытного "вечно второго" аргентинца Эктора Купера, который покинул сборную Египта из-за провального выступления в России. Бэкграунд наставника весьма солидный! В начале 00-ых аргентинец дважды выводил испанскую "Валенсию" в финал Лиги Чемпионов, позже поколесил по миру и даже успел потренировать сборную ОАЭ. Последним значимым успехом Купера стал финал Кубка Африканских Наций, где проклятие аргентинского наставника продолжилось, а Египет не смог одолеть Камерун.

Самой главной фигурой в составе сборной Узбекистана является опорный полузащитник Одил Ахмедов, значимость которого сравнима со статусом и славой Андрея Шевченко на Украине или Андрея Аршавина в России. Лучший футболист в истории независимого Узбекистана имел опыт выступлений за "Анжи" и "Краснодар", а не тек давно, вместе с клубом "Шанхай СИПГ", стал победителем чемпионата Китая. Особенно значимыми умения и позиция Ахмедова станут при традиционных построениях игры от Эктора Купера. Аргентинский наставник ставит контратакующую игру, при которой очень важной становится позиция волнореза. Дальше история весьма стандартная: быстрая контратака, пас в штрафную и непосредственно удар по воротам. Игра вторым номером может стать козырем как в игре против Японии на групповом этапе, так и в дальнейших матчах плей-офф.

Возможно, сборная Узбекистана станет самой популярной среди российских болельщиков, которые следят за Кубком Азии. Если Эктор Купер успеет поставить свой футбол и выжмет и игроков максимум, то "белые волки" вполне способны дойти как минимум до полуфинала. Да, общий уровень футболистов сборной Узбекистана уступает тому же Ирану или Южной Корее, однако порядок бьет класс, а аргентинский наставник является специалистом по порядку.

Китай

Соперники по группе: Южная Корея, Кыргызстан, Филиппины

В первом туре квартета "С" национальная сборная Китая подтвердила свой статус "темной лошадки" турнира, обыграв Кыргызстан со счетом 2:1. Конечно, дело еще не сделано, ведь впереди фактически главная встреча группового этапа – против национальной команды Филиппин, – но уже сейчас можно сказать подтверждении некоторых авансов, данных футболистам из Поднебесной до начала турнира. Если говорить о котировках букмекеров, то они задвинули Китайскую сборную далеко назад в списках главных фаворитов турнира, но нельзя хоронить самую населенную страну мира вот так сразу. Они имеют пару козырей в рукаве. Как и большинство команд на этом турнире, "великую стену" тренирует "тертый калач" иностранного происхождения. В данном случае его имя звучит как Марчелло Липпи. Этот итальянец является чуть ли не самой знаменитой фигурой на Кубке Азии. В свои 70 лет Липпи стал иконой у себя на родине! Наставник знаменит по своей работе в "Ювентусе" и сборной Италии. Со "старой синьорой" Липпи поднял над головой 13 трофеев, в том числе и их пока последний кубок Лиги Чемпионов, а национальная команда под его руководством завоевала четвертый кубок мира в 2006 году.

Переезд Марчелло Липпи в Китай связан с провалом сборной на Чемпионате Мира 2010. Итальянец "вариться" в этой системе уже 6 лет, в течении которых успел привести "Гуанчжоу Эвергранд" к трем победам в национальном чемпионате и одному кубку Лиги Чемпионов. Недавно Липпи заявил, что покинет сборную Китая после Кубка Азии 2019, так как дал этой команде все, что мог. Поскольку турнир станет последним для итальянца на своем нынешнем посту, он наверняка захочет оставить свой след еще и в истории "великой стены". Стиль игры итальянца – традиционная итальянская оборона и быстрый выход из обороны в атаку, умноженные на изощренные тактические решения – отлично подходят для Поднебесной в условиях отсутствия сильного мастеровитого состава и узнаваемых звезд. Среди всех футболистов сборной Китая самой яркой фигурой является Гао Линь – бессменный лидер атак, знакомый Липпи по общей работе в "Гуанчжоу Эвергранд". За сборную 32-летний футболист сыграл 104 матча и забил 21 гол, в том числе и сборной Южной Кореи в 2010 году, чем помог Поднебесной впервые за 22 года обыграть своих соседей.

Последнее значимое достижения "великой стены" датируется 2004 годом, когда на домашнем Кубке Азии сборная Китая в финале проиграла Японии со счетом 3:1. На текущем турнире Китай обязан выходить из группы, а дальше все будет зависеть от настроя и результатов других команд. Эксперты говорят, что Поднебесная сдуется на первом же серьезном сопернике. Однако, зная тактический талант Марчелло Липпи, его "прожарку" внутри китайского футбола и умения создать благоприятную "атмосферу мечты" в раздевалке, не стоит воспринимать его подопечных как пассажиров.

ОАЭ

Соперники по группе: Индия, Бахрейн, Таиланд.

Последний раз сборная Объединенных Арабских Эмиратов добивалась успехов на Кубке Азии в далеком 1996 году, но даже в серии пенальти "соколы" не смогли одолеть в финале невероятную по тем временам Саудовскую Аравию, игравшую в главном поединке 5 розыгрышей кряду, три из которых получились успешными. Пошуметь удалось и на прошлом Азиале. "Соколы" с трудом, но все же добрались до полуфинала, и даже завоевали третье место в битве с Ираком. Сегодня сборная ОАЭ далеко не блистает, отбор на Чемпионат Мира в России был формально провален, но шансы пошуметь на Кубке Азии, безусловно, есть за счет статуса хозяев турнира. Нередки те случаи, когда домашняя команда большого турнира совершает одну-две сенсации и "пролезает" до последних стадий соревнования. Нередки так же случае, когда в процессе похода судьба матчей решается посредством "не того" свистка арбитра "не в тех" обстоятельствах (помните Южную Корею на Чемпионате Мира 2002?). Пока обвинять в подобном сборную ОАЭ мы не намерены, тем более, что первый матч на турнире получился достаточно честным: "соколы" честно не смогли обыграть соседей из Бахрейна, хотя это не должно стать препятствием на пути к плей-офф, так как другие соперники по группе – Индия и Таиланд – и вовсе числятся в списке самых слабых сборных турнира. Букмекеры дают коэффициент 11 на их финальную победу в кубке. На минуточку, это 5 показатель средь всех 24 команд.

Главным оружием сборной ОАЭ, уже традиционно для нашего материала, является тренер. Федерация футбола Эмиратов пошла по стандартной для многих азиатских команд схеме и пригласила к себе тактического гуру – итальянца Альберто Дзаккерони. Азиатскую "кухню" этот 65-летний наставник знает не понаслышке. Он уже 8 лет работает в этой части света и даже имеет значительные успехи. В 2011 году Дзаккерони уже выигрывал Азиаль вместе со сборной Японии. Ждать чего-то особенно яркого и зрелищного от ОАЭ не стоит. Итальянский наставник любит ставить своим командам типичный для представителей этой нации защитный футбол, где надежность в обороне стоит на первом месте. При этом главный козырь команды в атаке занимает атакующую позицию. Омар Абдулрахман является визитной карточкой турнира, ведь его можно встретить на многих афишах, а также живой легендой местного футбола; на него равняются все мальчишки в ОАЭ. В 2015 году Омар очень помог своей сборной добыть бронзу Кубка Азии, в том числе забив решающий пенальти в четвертьфинальной встрече с Японией.

Далеко ли пройдет ОАЭ? Если рассматривать только защитный футбол, отсутствие обилия звезд континентального масштаба и не самые лучшие результаты в последнее время, то максимумом обещает стать выход из группы. Но в данной ситуации работает то же утверждение, которое звучало в случае с Липпи у руля Китая: "соколами" руководит опытный тренер, который способен придумать новое тактическое решение. Так что повторение успеха прошлого Азиаля вполне возможно. Все, что нужно ОАЭ, у них уже есть – домашняя атмосфера. Остальное будет зависеть от работы внутри команды.