Промежуточные цели: "Барселона" принимает "Олимпиакос"
"Барселона" – "Олимпиакос"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона, Испания)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия).
Испанская "Барселона" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов примет на домашней арене греческий "Олимпиакос". Жребий свел команды в отборочном квартете "D" вместе с другими конкурентами в лице "Ювентуса" и "Спортинга". Двухматчевое противостояние испанцев и греков вряд ли повлияет на итоговые турнирные расклады, если только "красно-белые" не преподнесут своего рода сенсацию для футбольной общественности. Безоговорочным фаворитом матча является "Барселона", "Олимпиакосу" же букмекеры не дают практически никаких шансов.
Каталонцы в прошедшем туре Примеры впервые в сезоне потеряли очки, сыграв вничью с мадридским "Атлетико" – 1:1. До этого в их активе была серия из 10 побед во всех турнирах с общим счетом 27:2. Пока вся Европа восхищается такими командами как "Манчестер Сити", "Наполи" и ПСЖ, "сине-гранатовые" планомерно движутся к своим промежуточным целям без особого восторга со стороны футбольного сообщества.
В то же время, "Барселона" показывает просто отменные результаты на всех фронтах, просто пока еще не было того матча, после которого назначение Вальверде и потеря Неймара перестанут казаться межсезонными провалами. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь каталонцы лидируют в своей группе, обыграв в первых двух турах "Ювентус" – 3:0 и "Спортинг" – 1:0. Две победы над "Олимпиакосом" практически обеспечат "Барселоне" выход в плей-офф с первого места, и, по правде говоря, в этом мало кто сомневается.
У чемпионов Греции плохи дела во всех турнирах: во внутреннем первенстве "красно-белые" идут на пятом месте, имея в своем активе 11 очков после 7 матчей, а в Лиге Чемпионов подопечные Лемониса замыкают турнирную таблицу, проиграв в первых двух встречах "Спортингу" и "Ювентусу" с общим счетом 2:5. "Олимпиакос" обладает вполне неплохим составом, и защитить чемпионский титул в высшей лиге Греции им вполне по силам, вот только для Лиги Чемпионов ресурсов у них недостаточно. А после домашнего поражения от португальского "Спортинга" попадание даже во второй по значимости европейский клубный турнир выглядит маловероятным.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Олимпиакоса" :
В 6 домашних матчах "Барселоны" против греческих клубов было зафиксировано 6 побед каталонцев.
"Барселона" не пропускала в 3 матчах Лиги Чемпионов подряд.
В 14 гостевых матчах "Олимпиакоса" против испанских клубов было зафиксировано 12 поражений греков при 2 ничейных исходах.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес.
Олимпиакос: Капино, Энгельс, Ромао, Фигейраш, Эльабделлауи, Фортунис, Карсела-Гонсалес, Жийе, Оджиджа-Офоэ, Марин, Эменике.
Прогноз на матч "Барселона" – "Олимпиакос":
В этом сезоне сразу несколько соперников уровня "Олимпиакоса" смогли оказать каталонцам достойное сопротивление, но происходило это в чемпионате страны. Что греки смогут противопоставить "Барселоне" на "Камп Ноу" в Лиге Чемпионов – представить сложно, а по мнению букмекеров практически невозможно.
На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,08, на ничью – 16,00, коэффициент на победу "Олимпиакоса" составляет 37,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Сборная-разочарование старта сезона топ-5 европейских лиг
опрос
главное
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Фиорентина", не продавай она своих лидеров
-
Красно-синее противостояние: ЦСКА сразится с "Базелем"
-
Последний шанс для "орлов": "Бенфика" готовится к приему "Манчестер Юнайтед"
-
Битва имперских столиц: "Челси" ждет в гости "Рому"
-
В меньшинстве "Шахтер" побеждает "Фейеноорд" в гостевом матче
Лента новостей
-
Жоау Мариу близок к возвращению в строй
-
Лопес возглавил "Кальяри"
-
Пирес рассказал, почему ухудшилась игра Озила
-
Эллардайс хочет возглавить сборную США
-
"Наполи" выступил с заявлением по поводу травмы Инсинье
-
Дзадза признан лучшим игроком Примеры в сентябре
-
Манчини отказал "Лестеру"
-
ЦСКА U-19 – "Базель" U-19 - 2:3 (обзор)
-
Стало известно, где пройдут ноябрьские товарищеские матчи сборной России
-
ЦСКА уступил "Базелю" в Юношеской лиге УЕФА
-
Кокорин поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом"
-
Восстановление защитника "Арсенала" Чемберса затягивается
-
Промес повторил достижение ван Нистелроя
-
Инсинье прокомментировал свою травму
-
Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип
-
Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"
-
Самедов пропустит три недели
-
Наставник "Марибора": "Мы знали силу "Ливерпуля", но сыграли плохо"
-
РФС выпустил видеоролик по поводу падения сборной России в рейтинге ФИФА
-
Льорис: "Реал" оказал большое давление на нас"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|4
|Карабах
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|4
|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
|3
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|3
|1
|4
|АПОЭЛ
|3
|1