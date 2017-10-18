Промежуточные цели: "Барселона" принимает "Олимпиакос"

"Барселона" – "Олимпиакос"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия).

Испанская "Барселона" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов примет на домашней арене греческий "Олимпиакос". Жребий свел команды в отборочном квартете "D" вместе с другими конкурентами в лице "Ювентуса" и "Спортинга". Двухматчевое противостояние испанцев и греков вряд ли повлияет на итоговые турнирные расклады, если только "красно-белые" не преподнесут своего рода сенсацию для футбольной общественности. Безоговорочным фаворитом матча является "Барселона", "Олимпиакосу" же букмекеры не дают практически никаких шансов.

Каталонцы в прошедшем туре Примеры впервые в сезоне потеряли очки, сыграв вничью с мадридским "Атлетико" – 1:1. До этого в их активе была серия из 10 побед во всех турнирах с общим счетом 27:2. Пока вся Европа восхищается такими командами как "Манчестер Сити", "Наполи" и ПСЖ, "сине-гранатовые" планомерно движутся к своим промежуточным целям без особого восторга со стороны футбольного сообщества.

В то же время, "Барселона" показывает просто отменные результаты на всех фронтах, просто пока еще не было того матча, после которого назначение Вальверде и потеря Неймара перестанут казаться межсезонными провалами. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь каталонцы лидируют в своей группе, обыграв в первых двух турах "Ювентус" – 3:0 и "Спортинг" – 1:0. Две победы над "Олимпиакосом" практически обеспечат "Барселоне" выход в плей-офф с первого места, и, по правде говоря, в этом мало кто сомневается.

У чемпионов Греции плохи дела во всех турнирах: во внутреннем первенстве "красно-белые" идут на пятом месте, имея в своем активе 11 очков после 7 матчей, а в Лиге Чемпионов подопечные Лемониса замыкают турнирную таблицу, проиграв в первых двух встречах "Спортингу" и "Ювентусу" с общим счетом 2:5. "Олимпиакос" обладает вполне неплохим составом, и защитить чемпионский титул в высшей лиге Греции им вполне по силам, вот только для Лиги Чемпионов ресурсов у них недостаточно. А после домашнего поражения от португальского "Спортинга" попадание даже во второй по значимости европейский клубный турнир выглядит маловероятным.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Олимпиакоса" :

В 6 домашних матчах "Барселоны" против греческих клубов было зафиксировано 6 побед каталонцев.

"Барселона" не пропускала в 3 матчах Лиги Чемпионов подряд.

В 14 гостевых матчах "Олимпиакоса" против испанских клубов было зафиксировано 12 поражений греков при 2 ничейных исходах.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес.

Олимпиакос: Капино, Энгельс, Ромао, Фигейраш, Эльабделлауи, Фортунис, Карсела-Гонсалес, Жийе, Оджиджа-Офоэ, Марин, Эменике.

Прогноз на матч "Барселона" – "Олимпиакос":

В этом сезоне сразу несколько соперников уровня "Олимпиакоса" смогли оказать каталонцам достойное сопротивление, но происходило это в чемпионате страны. Что греки смогут противопоставить "Барселоне" на "Камп Ноу" в Лиге Чемпионов – представить сложно, а по мнению букмекеров практически невозможно.

На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,08, на ничью – 16,00, коэффициент на победу "Олимпиакоса" составляет 37,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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