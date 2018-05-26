Промо-ролик к финалу Лиги Чемпионов

До финала Лиги Чемпионов, в котором сразятся "Реал" и "Ливерпуль", остались считанные часы.

Весь футбольный мир находится в ожидании грандиозного матча, а пока предлагаем Вашему вниманию промо-ролик к этому историческому поединку.

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