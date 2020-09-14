"Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра

Теги роман широков

"Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра

Арбитр Игорь Федотов намерен добиться ответа от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил судью Никиту Данченкова в матче любительского турнира. После этого Федотов вызвал Широкова на поединок по правилам ММА.

"Пропал мальчик. Широков Роман, 39 лет. Родился 6 июля 1981 года. Город Дедовск, Московская область. Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Любит бить молодых арбитров ногами и через каждое слово говорить "епт". Очень не любит болельщиков и советует им сидеть дома. Пропал 10 августа 2020 года. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ромы, просим написать в личку. Нужна помощь добровольцев", — написал Федотов на своей странице в Twitter.

Напомним, что в ходе матча Широков нанес Данченкову удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать упавшего судью ногами со словами: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут".

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