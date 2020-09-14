"Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра
Арбитр Игорь Федотов намерен добиться ответа от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил судью Никиту Данченкова в матче любительского турнира. После этого Федотов вызвал Широкова на поединок по правилам ММА.
"Пропал мальчик. Широков Роман, 39 лет. Родился 6 июля 1981 года. Город Дедовск, Московская область. Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Любит бить молодых арбитров ногами и через каждое слово говорить "епт". Очень не любит болельщиков и советует им сидеть дома. Пропал 10 августа 2020 года. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ромы, просим написать в личку. Нужна помощь добровольцев", — написал Федотов на своей странице в Twitter.
Напомним, что в ходе матча Широков нанес Данченкову удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать упавшего судью ногами со словами: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут".
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