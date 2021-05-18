Пропавшего в Беларуси футболиста нашли в Польше

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Пропавшего в Беларуси футболиста нашли в Польше

Фото Новости Спорта / Автор неизвестен

Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел, пропавший на территории Беларуси, оказался в Польше.

По информации телеграм-канала белорусского МВД "Разыскивает милиция", спортсмена задержали в городе Тересполь, который расположен недалеко от границы двух стран.

Напомним, что африканец был на сборах в Бресте, после которых не вернулся в гостиницу. На его поиски ушло 11 дней.

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