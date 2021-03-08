Пропавший в Уругвае экс-футболист "Вильярреала" найден мертвым

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Пропавший в Уругвае экс-футболист "Вильярреала" найден мертвымОбнаружено тело бывшего игрока дубля "Вильярреала" Франко Акосты, который пропал накануне, сообщает villarrealusa.com.

Экс-футболист молодежной сборной Уругвая найден мертвым недалеко от родного Монтевидео. Сообщается, что 25-летний Акоста исчез при попытке переплыть реку Пандо, и его унесло в море.

Бывший клуб игрока выразил соболезнования в связи с его смертью.

"Глубоко потрясены и удручены твоей гибелью. Мы всегда будем помнить тебя, Франко. Покойся с миром", - подписала пресс-служба "Вильярреала".

Акоста в 2015 году перешел из уругвайского "Феникса" в "Вильярреал" за 1,5 миллиона евро и подписал с новым клубом пятилетний контракт. Однако ему не удалось закрепиться в основе и он выступал лишь за дублирующий состав. Также он играл на правах аренды за "Расинг", а в 2020 году перешел в "Атенас".

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