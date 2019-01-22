Пропажа самолета с новичком "Кардиффа": появилась новая информация

Появилась новая информация о пропавшем самолете, на котором летел аргентинский новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, пилот просил экстренную посадку на острове Гернси, который расположен в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией. После этого связь прервалась.

В данный момент ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, что 28-летний Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" на прошлой неделе за 20,5 миллионов евро. Сала стал самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба.

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