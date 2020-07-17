Проплыл 6000 километров на лодке, чтобы забить "Интеру"! Муса Джувара - гамбийский футболист, история которого стала "сказкой в реальности"

Муса Джувара – имя, которое заполонило страницы итальянских газет. Недавно он был беженцем из Африки, а уже сейчас забивает в ворота "Интера" и проводит весьма хороший сезон для своих лет. Откуда взялся этот гамбиец? Находим интересные моменты в его биографии!

6000 километров на лодке от Гамбии до Сицилии

Муса появился на свет в декабре 2001 года в Гамбии – небольшой африканской стране, где профессиональным футболом и близко не пахнет. Однако с самого детства он болеет за "Челси", его кумир – Эден Азар. Маленького Джувару воспитывал дедушка, ведь родители отказались от ребенка. Именно дед решил, что в Европе парню будет лучше – на его Родине сложилась очень нестабильная политическая ситуация. Поэтому в 14 лет гамбиець прибыл на лодке до Сицилии с десятком других африканцев. Как пишет Daily Mail, ему пришлось преодолеть путь мимо Сенегала, Западной Сахары, Марокко и Туниса. А это, на минуточку, почти 6000 километров! Для самого Джувары это большое испытание, ведь подросток не умел плавать. Любая авария могла стать смертельной. Тогда – в 2016 году – он был только парнем-эмигрантом, серой массой, которая прибыла в Италию в поисках лучшей судьбы. Но, как это иногда бывает, судьба улыбнулась именно ему.

Тренер-отец и трансфер в профессиональный клуб

Получив статус беженца, Муса попал в маленький городок Руоти, где проживает менее 4 тысяч человек. Здесь ему очень повезло! Джувару заметили, когда он играл в дворовой футбол, и пригласили тренироваться в любительской команде "Виртус Авильяно". Она открыла ему путь в футбольную мечты. У него существовала особый связь с тренером Витантонио Суммо – на поле и вне его. Впоследствии коуч и его жена усыновили юного Джувару. Став законными опекунами, они дали ему надежду на светлое будущее. Парень оказался настолько талантливым, что уже вскоре им заинтересовался "Кьево", сделав официальное предложение. Сам Джувара тоже хотел этого перехода – "желто-синие" предложили ему совмещать учебу с футболом. Но все могло завершиться, даже не начавшись. Итальянская Федерация Футбола запретила трансфер, потому что новые правила иммигрантов препятствовали приобретению молодого игрока. Парень был очень подавлен этой ситуацией и не понимал, почему возникла такая волокита с его трансфером. Но был готов бороться. Родители также не растерялись – наняли адвоката и обжаловали запрет в региональном суде Потенцы. В октябре 2017 года Муса Джувара официально стал игроком "Кьево".

Когда мечта становится реальностью!

С этого момента о Джуваре можно было говорить не как о беженце или эмигранте, а как о профессиональном игроке. За короткий период Муса закрепился в "молодежке" и в дебютном для себя сезоне забил 8 голов в 15 матчах. А еще начал уверенно чувствовать себя на позиции левого вингера, запомнившись хорошей скоростью. Разве не достойный результат? Уже в сезоне 2018/19 его старания заметил тренер главной команды – теперь гамбиец тренировался с основой. Не за горами был и дебют! Правда, произошел он в не самом лучшем матче для "Кьево". "Летучие ослы" встречались с "Фрозиноне". Поединок не имел никакого турнирного значения, обе команды вылетели из элитного дивизиона досрочно. Джувара вышел на заключительные 10 минут, однако запомнил этот матч на всю жизнь. В тот день в своем Instagram он написал: "Мой дебют в Серии "А" – мечта, осуществилась". Молодому таланту удалось проявить себя и на ежегодном молодежном турнире "Вияреджо" в 2019 году. Муса отметился тремя голами в трех матчах, чем привлек большое внимание к своей личности. Тогда гамбиец даже попал в список 60-ти самых перспективных игроков 2001 года рождения по версии авторитетного издания The Guardian.

Гол "Интеру" и прекрасные перспективы

В конце концов, три прогрессивные года в "Кьево" и уверенная игра на упомянутом выше турнире дали свои плоды. Прошлым летом "Болонья" выкупила Мусу за полмиллиона евро – он присоединился к команде U-19. Однако вскоре парень дебютировал за основную команду "красно-синих" в Кубке Италии – в декабрьском матче против "Удинезе". Двумя месяцами позже впервые вышел на поле в рамках чемпионата. Недавно у Мусы была четвертая "годовщина" приезда в Италию. Правда, он громко отпраздновал ее лишь две недели назад, забив мяч в ворота "Интера". Это помогло "Болонье" обыграть "нерадзурри" со счетом 2:1. В том матче Муса вышел на замену и сыграл лишь 25 минут. Однако этого было достаточно, чтобы отметиться первым голом в Серии "А". После матча Джувара поблагодарил всех: "Я очень счастлив, что забил свой дебютный мяч. Хочу посвятить его своей семье и всем, кто был со мной в течение этого пути". Путь был тернист! Но Мусе удалось найти новый дом в тысячах километров от родины и "наделать шума" не только в итальянских СМИ. Несмотря на это, Джувара остается простым парнем. В отличие от футболистов-сверстников, которые мечтают о приобретении как можно более дорогих автомобилей, Муса ездит по Болоньи на скромном скутере. В конце концов, его стоимость на Transfermarkt достаточно небольшая, как для современных реалий – 800 тыс. евро. Но это - пока. Ибо его ждет новое испытание под названием Серия "А"!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников