Проппер не перейдёт в "Зенит"

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Проппер не перейдёт в "Зенит"

Питерский "Зенит" отказался от борьбы за полузащитника ПСВ Дэйви Проппера, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что интерес "сине-бело-голубых" к 25-летнему голландцу угас несмотря на то, что в предыдущие два трансферных окна клуб предпринимал попытки заполучить его.

В минувшем сезоне Проппер сыграл за ПСВ 43 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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