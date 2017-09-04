Проппер признался, что перейти в "Брайтон" его подтолкнул интерес "Зенита"

Теги брайтон & хоув альбион

Проппер признался, что перейти в "Брайтон" его подтолкнул интерес "Зенита"

Новичок "Брайтона" Дэйви Проппер рассказал о своём переходе в английский клуб.

"АПЛ - это лига, в которой хочет выступать каждый игрок. В ПСВ в начале сезона всё было не так хорошо, поэтому я задумался о возможности покинуть клуб. В то время "Зенит" уже проявлял ко мне интерес, и тогда я впервые начал думать о переезде, придя в итоге к выводу, что готов продолжить карьеру за границей" - цитирует 26-летнего голландца Tribalfootball.

Напомним, что "Брайтон" купил Проппера месяц назад за 13 миллионов евро. 

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